Nisan ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Sony, Nisan 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları resmi olarak duyurdu.

Paylaşılan listelerde PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar kategorisindeki rekabet dikkat çekti.

PS5 DÜNYASININ LİDERLERİ BELLİ OLDU

Nisan ayında PS5 platformunda Avrupa'nın bir numarası EA Sports FC 26 olurken, ABD ve Kanada'da MLB The Show 26 zirveye yerleşti.

Pragmata ve Starfield gibi güçlü yapımlar, her iki bölgede de listeleri zorlamaya devam etti.

EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5 AVRUPA

EA Sports FC 26

Crimson Desert

Grand Theft Auto V

Starfield

Pragmata

Minecraft

Hades II

Content Warning

UFC 5

Resident Evil 4

NBA 2K26

Mouse: P.I. For Hire

Call of Duty: Black Ops 7

It Takes Two

Resident Evil 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Saros

Forza Horizon 5

No Man's Sky

Poppy Playtime: Chapter 1

EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4 AVRUPA

Red Dead Redemption 2

Gang Beasts

A Way Out

EA Sports FC 26

Resident Evil 6

Resident Evil 5

Minecraft

Unravel Two

Grand Theft Auto V

Star Wars Battlefront II

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops III

Metro Exodus

theHunter: Call of the Wild

God of War

Batman: Arkham Knight

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Need for Speed Heat

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Assassin’s Creed Unity

ESKİMEYEN EFSANELER

PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini korurken, Resident Evil 6 ve Minecraft gibi klasik yapımlar üst sıralardaki yerini aldı.

VR2 tarafında ise Star Wars rüzgarı eserken, yeni çıkış yapan Little Nightmares VR listelere hızlı bir giriş yaptı.

ÜCRETSİZ OYUNLARDA REKABET SÜRÜYOR

Ücretsiz oyunlar listesinde Roblox ve Fortnite her zamanki popülerliğini korumayı başardı.

Yeni yapımlardan Neverness to Everness ise her iki bölgede de listeye girerek oyuncuların büyük ilgisini topladı.