Nisan ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu
Sony tarafından paylaşılan verilere göre, Nisan 2026'da PlayStation Store'un en çok ilgi gören yapımları EA Sports FC 26 ve Red Dead Redemption 2 oldu.
Sony, Nisan 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları resmi olarak duyurdu.
Paylaşılan listelerde PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar kategorisindeki rekabet dikkat çekti.
PS5 DÜNYASININ LİDERLERİ BELLİ OLDU
Nisan ayında PS5 platformunda Avrupa'nın bir numarası EA Sports FC 26 olurken, ABD ve Kanada'da MLB The Show 26 zirveye yerleşti.
Pragmata ve Starfield gibi güçlü yapımlar, her iki bölgede de listeleri zorlamaya devam etti.
EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5 AVRUPA
EA Sports FC 26
Crimson Desert
Grand Theft Auto V
Starfield
Pragmata
Minecraft
Hades II
Content Warning
UFC 5
Resident Evil 4
NBA 2K26
Mouse: P.I. For Hire
Call of Duty: Black Ops 7
It Takes Two
Resident Evil 2
The Witcher 3: Wild Hunt
Saros
Forza Horizon 5
No Man's Sky
Poppy Playtime: Chapter 1
EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4 AVRUPA
Red Dead Redemption 2
Gang Beasts
A Way Out
EA Sports FC 26
Resident Evil 6
Resident Evil 5
Minecraft
Unravel Two
Grand Theft Auto V
Star Wars Battlefront II
Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Black Ops III
Metro Exodus
theHunter: Call of the Wild
God of War
Batman: Arkham Knight
Uncharted: The Nathan Drake Collection
Need for Speed Heat
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
Assassin’s Creed Unity
ESKİMEYEN EFSANELER
PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini korurken, Resident Evil 6 ve Minecraft gibi klasik yapımlar üst sıralardaki yerini aldı.
VR2 tarafında ise Star Wars rüzgarı eserken, yeni çıkış yapan Little Nightmares VR listelere hızlı bir giriş yaptı.
ÜCRETSİZ OYUNLARDA REKABET SÜRÜYOR
Ücretsiz oyunlar listesinde Roblox ve Fortnite her zamanki popülerliğini korumayı başardı.
Yeni yapımlardan Neverness to Everness ise her iki bölgede de listeye girerek oyuncuların büyük ilgisini topladı.