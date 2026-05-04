Nisan ayının en güçlü 10 Android telefonu belli oldu

AnTuTu, her ay düzenli olarak yayınladığı en yüksek ortalama puana sahip cihazlar listesinin nisan ayı sürümünü paylaştı.

Sadece Çin pazarındaki testleri kapsayan bu yeni listede, amiral gemisi ve orta segment telefonların yanı sıra en güçlü tabletler de belli oldu.

AMİRAL GEMİSİ LİSTESİNDE QUALCOMM VE IQOO RÜZGARI

Nisan ayının en güçlü amiral gemisi telefonları listesinde ilk sıraya yerleşen model iQOO 15 Ultra oldu.

Onu yakından takip eden cihazlar ise sırasıyla iQOO 15 ve RedMagic 11 Pro+ olarak listelendi.

İlk 10 içerisindeki diğer modeller Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, vivo X300 Ultra ve OnePlus 15T şeklinde sıralandı.

Bu listede yer alan 10 telefondan 9'u Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanırken, sadece bir cihaz MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden güç aldı.

ORTA SEGMENTİN HAKİMİ MEDIATEK OLDU

Orta segment akıllı telefonların sıralamasında birinci sırayı alan cihaz yine aynı markadan çıkan iQOO Z11 oldu. İkinci ve üçüncü sıraları ise sırasıyla Honor Power2 ile Oppo K15 Pro modelleri paylaştı.

Listenin geri kalanında Reno15 serisi, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, Oppo K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo ve Oppo Reno14 Pro cihazları boy gösterdi.

Qualcomm'un giremediği bu orta segment tablosuna, Dimensity yonga setleriyle MediaTek işlemciler tamamen hakim oldu.

TABLETLERDE ZİRVENİN SAHİBİ VIVO

Tablet kategorisine bakıldığında, en yüksek ortalama puanı alan cihaz Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle vivo Pad6 Pro oldu.

Lenovo Legion Tab Y700 ve Oppo Pad 5 Pro da aynı güçlü işlemciyle tablet listesinde zirve yarışını tamamlayan diğer cihazlar olarak dikkat çekti.