Nisan Dinçel'in hedefi uluslararası madalya

Milli eskrimci Nisan Dinçel (18), Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 9'unculuğun ardından yeni sezona Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefiyle başladı.

Küçük yaşlarda tanıştığı eskrimi milli sporcu olarak sürdüren Nisan Dinçel, Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Salonu'nda organize edilen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Epe-Kılıç Türkiye Şampiyonası'na katılmak için İstanbul'dan Samsun'a geldi.

"MİLLİ TAKIMDAYIM"

Nisan Dinçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşında başladığı eskrimde Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli turnuvalarda dereceler elde ettiğini söyledi.

Brezilya'da nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 9'uncu olduğunu belirten Nisan, "Dünya Şampiyonası, sezonun son ve en zor turnuvası. Orada birçok ülkeden rakiplerimi yenerek 9'uncu oldum, ilk 16'ya girdim. Bunun sayesinde de olimpik sporcu oldum. Milli takımdayım. Dünya Şampiyonası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'nda güzel derece yapanlara olimpik sporcu olma hakkı sağlanıyor. Ben de o şartı sağladım." dedi.

"BEŞ YAŞINDA BAŞLADIM"

Spora küçük yaşta cimnastikle başladığını, daha sonra bir arkadaşının ablası sayesinde eskrimle tanıştığını anlatan Nisan, "Denemek istedim, çok merak etmiştim. Beş yaşında başladım, hala da devam ediyorum. Türkiye şampiyonluklarım var, birden fazla. Farklı turnuvalarda derecelerim var. Şu ana kadarki en yüksek derecem Dünya Şampiyonası'nda aldığım 9'unculuk." diye konuştu.

Nisan, 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını dile getirerek, spor ile eğitim hayatını birlikte yürüttüğüne işaret etti.

"GÜZEL BİR ÜNİVERSİTEDE OKUMAK İSTİYORUM"

Yeni sezondaki hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu vurgulayan Nisan, "Bu Dünya Şampiyonası'nda 9'unculuk güzel olabilir ama ben seneye hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda daha iyi şeyler yapmayı hedefliyorum. Aynı zamanda üniversiteye hazırlandığım için güzel bir üniversitede okumak istiyorum. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SENEYE MADALYA ALACAĞIM"

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedeflediğini belirten Nisan, şunları kaydetti:

“Ben bu yıl gençler kategorisinde ilk senemdeydim, şu anda ikinci senemdeyim ve artık daha rahatım, daha alıştım. O yüzden gençler kategorisindeki ikinci senemde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyorum. Hem sınavlara hazırlandığım hem de spor kariyerime devam ettiğim için günüm çok planlı geçiyor. Sabah okula gidiyorum, ders çalışıyorum. Akşamları da düzenli olarak antrenmana gidiyorum. Her şey düzenli ve disiplinli yapıldığında oluyor. Buraya gelene kadar çok çalıştım. Güzel bir derece aldım ama madalya almak isterdim. İnşallah seneye madalya alacağım.”

"ANNEM VE BABAM BENİ ÇOK DESTEKLİYOR"

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu anlatan Nisan, "Ailem sporcu değil ama annem ve babam beni çok destekliyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum." dedi.

"GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİ"

İstanbul bölgesi antrenörü ve Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Murat Narin ise Nisan Dinçel'in küçük yaştan itibaren başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

Nisan'ın hem akademik hem sportif başarısıyla örnek bir sporcu olduğunu belirten Narin, "Nisan, küçük yaşta eskrime başladıktan sonra güzel başarılar elde etti. Bizim için en önemlisi, bu yıl Gençler Dünya Şampiyonası'nda 9'uncu olarak çok büyük bir başarı elde etmesi. Bunu aynı yıl üniversite sınavına hazırlanırken başardı. Bu bir sporcu için çok değerli. Hem akademik hem sportif olarak başarılı olması, onun çok iyi bir rol model olmasını sağlıyor." diye konuştu.

Narin, Nisan'ın gelecek yıllarda daha önemli başarılar elde edeceğine inandıklarını kaydetti.