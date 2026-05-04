Nisan enflasyonu açıklandı! Maaşlara 4 aylık zam farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE 2026 yılı Nisan ayında; bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlarla memur emeklilerinin maaşlarına 4 aylık zam oranı da böylece belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 4 AYLIK YÜZDE 14,64 ZAM

Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,64 zam olacak.

Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,64 zam yapıldığında 20 bin liraya şimdiden 2 bin 928 lira eklenerek 22 bin 928 lira olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 4 AYLIK YÜZDE 10,51 ZAM

Bugün açıklanan nisan enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 10,51 zam alacak.

Buna göre en düşük memur maaşı, 61 bin 890 liradan 6 bin 504,6 lira ile 68 bin 394,6 liraya çıkacak.

Ayrıca en düşük memur emeklisi maaşı da 27 bin 772 liradan 2 bin 918,04 lira zamla 30 bin 690.83 liraya yükselecek.

Bu kez memurlara, ocak döneminde ödenen Toplu Sözleşme kazanımı olan 1.000 lira ek ödeme yapılmayacak.

KESİN RAKAMLAR TEMMUZDA

Zammın tamamı ise haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.

ÜNVAN DERECE - ESKİ MAAŞ - ZAMLI MAAŞ (YÜZDE 10,51)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 - 94 bin 384 lira 104 bin 308 lira

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 - 64 bin 397 lira - 71 bin 167 lira

Uzman Öğretmen 1/4 - 81 bin 219 lira - 9 bin 756 lira

Öğretmen 1/4 - 73 bin 368 lira - 81 bin 79 lira

Başkomiser 3/1 - 89 bin 214 lira - 98 bin 592 lira

Polis Memuru 8/1 - 81 bin 617 lira - 90 bin 196 lira

Uzman Doktor 1/4 - 150 bin 426 lira - 166 bin 236 lir

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 - 74 bin 70 lira - 81 bin 854 lira

Mühendis 1/4 - 96 bin 211 lira - 106 bin 325 lira

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 66 bin 870 lira - 73 bin 899 lira

Profesör 1/4 - 135 bin 89 lira - 149 bin 287 lira

Araştırma Görevlisi 7/1 - 90 bin 568 lira - 100 bin 87 lira

Vaiz 1/4 - 76 bin 653 lira - 84 bin 710 lira

Avukat 1/4 - 90 bin lira - 99 bin 459 lira