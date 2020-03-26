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EPDK: Nisan, Mayıs ve Haziran'da fiyat artışı olmayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

AA | 26.03.2020 - 14:05..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşların enerji ihtiyaçlarında bir aksama yaşanmaması için alınan önlemler artırılıyor.

Bu kapsamda, yılın ikinci çeyreğinde elektrik faturalarına zam yansımayacağı açıklandı. Konu hakkında açıklamayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz yaptı.

"FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yılmaz açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. 2020 yılı Nisan- Mayıs- Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

EPDK: Nisan, Mayıs ve Haziran'da fiyat artışı olmayacak

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