Nissan, araç satışında görüntülü görüşmeye geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ptomobil sektöründe de durgunluklar yaşanıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok şirket, üretimi durdurarak müşterilere kısıtlı hizmet verebiliyor.
Nissan, ülkemizde araç sahibi olmak isteyen müşterileri için görüntülü görüşme sistemini uygulamaya başladı.
Müşteriler, artık satış bayilerine gitmek zorunda kalmadan danışmanlardan görüntülü bilgi alabilme imkanına sahip olacak.
ARAÇLAR GÖRÜŞME SIRASINDA İNCELENEBİLECEK
Müşteriler, Nissan'ın “Sizi Görüntülü Arayalım” servisiyle, ilgilendiği araçları görüntülü görüşme üzerinden inceleyebilecek.
Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için görüntülü arama imkanı tanıyan canlı sisteme geçiş yaptık.
Bu sayede müşterilerimiz, showroom’lara gitmeden ihtiyaç duydukları her bilgiye uzman satış ekiplerimize canlı bağlanarak erişebilecek." ifadelerini kullandı.