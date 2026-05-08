Nissan, Avrupa'daki üretimin bir kısmını durdurma kararı aldı

Nissan yönetimi, Avrupa operasyonlarındaki verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla stratejik bir küçülme kararı aldı.

Şirket, Sunderland tesisindeki iki ana üretim hattından birini resmen kapattığını kamuoyuna açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILACAK

Bu karar neticesinde Avrupa genelinde beyaz yakalı çalışanlar ve depo personeli odağında toplam 900 kişinin işine son verilecek.

Yıllık 500 bin kapasiteli dev tesisin geçtiğimiz yıl sadece 273 bin araç üretebilmesi bu operasyonun ana nedeni olarak gösteriliyor.

Üretim bandının durdurulmasıyla birlikte tesisin bir bölümünün Çinli üreticiler Chery veya Dongfeng'e satılacağı iddiaları tekrar gündeme geldi.

Nissan, bu hamleyle hem maliyet yükünü hafifletmeyi hem de atıl kapasiteyi değerlendirmeyi hedefliyor.