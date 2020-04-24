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Nissan, Avrupa'daki üretimine yeniden başlayacak

Nissan, İspanya ve İngiltere'deki tesislerinin kapılarını yeniden açıyot.

Haber Merkezi |
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Nissan, Avrupa'daki üretimine yeniden başlayacak

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi satış bayilerini kapatmış ve fabrikalarında üretime ara vermişti. Bu üreticilerden biri olan Nissan, üretim faaliyetlerini yavaş yavaş normale döndürmenin planlarını yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'tan itibaren Barselona'daki üretim tesisini açacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, İngiltere'deki tesislerin de son hızla üretime hazırlandığı belirtildi.

nissan

RESMİ KURULUŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Barselona'daki tesisini 13 Mart'tan itibaren kapatan Nissan, ayrıca İngiltere Sunderland'daki fabrikasını da 17 Mart'ta kapatmıştı.

Şirket, yerel dernekler ve sağlık kuruluşları ile birlikte çalışarak tesislerini olabildiğince güvenli bir şekilde açmak istiyor.

Nissan, İspanya'daki fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından odağını İngiltere'ye çevirecek. 6 bin kişinin çalıştığı bu tesisteki sağlık ve güvenlik düzeyleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Japon marka Sunderland'de bulunan tesisinde; Qashqai, Juke ve Leaf'i üretiyor. Barcelona'da ise Nissan Navara, Renault Alaskan, NV200 ve Pulsar gibi modellerin üretimi yapılıyor.

Nissan, Avrupa'daki üretimine yeniden başlayacak

Nissan, Avrupa'daki üretimine yeniden başlayacak

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