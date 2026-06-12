Nissan, yazılım hatası nedeniyle 50 binden fazla aracı geri çağırıyor

Eski günlerini arayan Japon otomotiv devi Nissan, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya pazarlarında Juke modelinin yerini alan Kicks serisi için geniş çaplı bir düzeltme programı başlattı.

Sorunun kaynağında ise sürücüleri zor durumda bırakan ilginç bir yazılım hatası yatıyor.

UYARI VERMEDEN EKRAN KARARIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) raporlarına yansıyan soruna göre, 2025 ve 2026 yılları arasında üretilen Kicks modellerinde araç ilk çalıştırıldığında bilgi eğlence ekranı aniden kararabiliyor.

Sürücüye önceden hiçbir uyarı vermeyen bu yazılım hatası, ciddi bir güvenlik problemi teşkil ediyor.

ÇÖZÜM İÇİN SERVİS ZİYARETİ ŞART

Sorundan etkilenen 50 bin civarındaki araç sahibi için 1 Temmuz tarihinden itibaren resmi bildirim süreci başlayacak.

Ekran kararma hatasının kalıcı olarak giderilmesi için araçların servislere yönlendirilmesi ve yaklaşık 30 dakika sürecek bir yazılım müdahalesi yapılması planlanıyor.

NISSAN JUKE BU SORUNDAN ETKİLENMEDİ

Avrupa pazarında Kicks yerine satılan ve "NissanConnect" adı verilen benzer bir merkezi yazılım platformunu kullanan Nissan Juke modellerinde ise şu an için bir problem bulunmuyor.

Yetkililer, Juke serisi için herhangi bir geri çağırma programının olmadığının altını çizdi.