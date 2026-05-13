Nizip Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan rehine tatbikatı

Nizip Devlet Hastanesi bünyesinde Acil ve Afet Birimi tarafından organize edilen tatbikatta, muhtemel bir rehine krizi senaryosu canlandırıldı. Senaryo gereği hastaneye muayene için gelen bir kişinin, tartışma sonrası bir sağlık çalışanını silahla rehin alması canlandırıldı.

SENARYO GERÇEĞİ ARATMADI

Tatbikat kapsamında olayın gelişimi, güvenlik kameraları ve müdahale ekiplerinin koordinasyonu üzerinden detaylı şekilde uygulandı. Hastane içinde yaşanan hareketlilik, gerçek bir kriz anını aratmadı.

Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle rehine krizine müdahale süreci canlandırıldı.

PERSONELİN KRİZ YÖNETİMİ TEST EDİLDİ

Tatbikatın temel amacı, hastane personelinin olası acil durumlara karşı reflekslerini ölçmek oldu. Senaryo kapsamında ekiplerin olaylara hızlı ve koordineli müdahalesi değerlendirildi.

Hasta ve personel tahliyesi, birimler arası iletişim ve kriz yönetimi süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

GÜVENLİK VE KOORDİNASYON ÖN PLANDA

Tatbikat sırasında güvenlik önlemlerinin etkinliği ve müdahale ekiplerinin uyumu da gözlemlendi. Olası bir gerçek olayda izlenecek prosedürler adım adım uygulandı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların hem personelin hazırlık seviyesini artırdığını hem de kurum içi koordinasyonu güçlendirdiğini belirtti.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VURGUSU

Gerçekleştirilen tatbikatın, hastane güvenlik protokollerinin geliştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Olası kriz anlarında hızlı karar alma ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı bir kez daha ortaya konuldu.