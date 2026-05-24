Noa Lang, Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Hollandalı futbolcu Noa Lang, önemli açıklamalarda bulundu.

ELF Voetbal'a konuşan başarılı futbolcu için, Galatasaray'ı tercih etme nedenini de açıkladı.

"SEÇİMİMDEN KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM"

Napoli günlerine ilişkin konuşan Lang, "Beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalardan dolayı teknik direktöre (Antonio Conte) minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi oluyor. Baştan itibaren kanat oyuncuları olmadan bir sistemle oynadık. Sonuç olarak, hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı. Seçimimden kesinlikle pişman değilim. Çok öğretici altı ay geçirdim. Sadece dağlardaki hazırlık kampı bile. Mini turnuvalar, beşer kişilik maçlar, gol atma ve eğlenme üzerine kurulu bir antrenman tarzım vardı. Napoli'de beş gün boyunca topa dokunmadık. Her gün inanılmaz derecede sıkı antrenman yaptık. Bu sayede her maça hazır hissettim, çünkü en iyi formdaydım." dedi.

"BU KULÜBÜN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU HAYAL ETMENİZ İMKANSIZ"

Galatasaray seçiminin nedenlerine değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de harika anlar yaşadım ve Napoli'nin muhteşem bir kulüp olduğunu düşünüyorum, ancak kışın daha ileriye bakmam gerekiyordu. Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. O zaman oyun süresi önemli. Milli takım teknik direktörüne (Ronald Koeman) Galatasaray'a gitme kararımdan bahsettim. O da tamamen destekledi, kulübü tanıyordu ve orada birkaç maç izlemişti. Zaten kulübün beklediğimden daha büyük olduğu konusunda beni uyarmıştı. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu hayal etmeniz imkansız." ifadelerini kullandı.

"BU TEPKİ BANA İYİ GELDİ"

Dünya Kupası'nı beklediğini belirten Hollandalı yıldız, "Bu tepki bana iyi geldi. Şimdi 26 yaşındayım ve ikinci bir Dünya Kupası deneyimi yaşamak istiyorum. Milli takım teknik direktörünün bana güvendiğini bilmek beni mutlu ediyor. Yoksa beni her zaman kadroya çağırmazdı." şeklinde konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 19 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.