Noa Lang'dan Galatasaray'a veda
Noa Lang, Galatasaray'a veda etti. Lang, paylaşımında "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da devre arasında kiralanan isimlerden biri de Noa Lang olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, veda paylaşımında bulundu.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER GALA"
Lang, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
19 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST
Galatasaray'ın 30 milyon euroluk opsiyonu nedeniyle geleceği konusunda kesin kararını vermediği Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda, 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
