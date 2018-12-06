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Nobel ödüllü bilim adamından İsrail'e ağır eleştiri

Prof. George P. Smith "İsrail uluslararası kuralları ihlal ederek Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor"dedi.

AA | 06.12.2018 - 04:10..
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2018 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Prof. George P. Smith, ABD'deki Missouri Üniversitesinden Smith, Nobel Ödülleri törenine katılmak için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de kendilerini Filistin meselesine adayan İsveç'teki bir grup akademisyenin kurduğu Filistinliler Derneğinin davetlisi olarak konferans verdi.

Smith, "İsrail uluslararası kuralları ihlal ederek Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor.'' dedi.

"FİLİSTİN'E BÜTÜN HAKLARI GERİ VERİLMELİ"

Bölgede iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini kaydeden Smith, "Filistin ve İsrail halkları aynı haklara sahip olarak iki devlet şeklinde o topraklarda eşit biçimde yaşamalı. Ama, İsrail'in kural tanımaz tavrı buna izin vermiyor. Filistinliler işgal edilen topraklarına geri dönmeli ve bütün hakları geri verilmeli.'' diye konuştu.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Smith, "İsrail sadece Filistin halkına baskı yapmıyor. İsrail'in yanlış politikalarından rahatsız olan Yahudilere de baskı var. İsrail'in bu zorbalıklardan vazgeçmesi lazım.'' ifadelerini kullandı

İSRAİL RAHATSIZ OLMUŞTU

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, evrim biyolojisi alanındaki çalışmalarından ötürü bilim insanları Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter arasında paylaştırılmıştı.

Smith ve Gregory P. Winter ile bir virüsün bir bakteriyi etkileyerek yeni enzimlerin oluşmasını sağladığı "bakteriofaj" olarak tanımlanan yöntemin geliştirilmesine yaptığı katkıdan dolayı bu ödüle layık bulunmuştu.

Smith'in Nobel Kimya Ödülü'nü kazanması İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu. İsrail gazeteleri, Nobel Kimya Ödülü'nün İsrail karşıtı, Filistin destekçisi George P. Smith'e verildiğini yazarak, bu konudaki rahatsızlıklarını okurlarıyla paylaşmıştı.

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