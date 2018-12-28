Noel Baba Musul'da

ABD işgaliyle başlayan ve halen bir savaş alanını andıran şehirde hayat yavaş yavaş normale dönme çabaları verse de, el yapımı patlayıcılar, mayınlar ve yaklaşık 8 milyon ton enkaz etrafta yatıyor.
İşgal, direniş, bombalı saldırılar, mezhep çatışmaları, El Kaide ve DEAŞ'ın ortaya çıkışı derken, saldırıların baş hedefi olan Iraklılar topraklarını terk etmek zorunda kaldı.
ÇOCUKLARA NOEL HEDİYESİ
Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçerken, az sayıda kalanların çocuklarına Noel Baba kılığına giren Iraklılar hediye dağıttı.