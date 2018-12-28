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Noel Baba Musul'da

Irak’ın en kalabalık şehirlerinden biri olan ve 10 Temmuz 2017’de DEAŞ işgalinden kurtarılan Musul'da, Noel Babalar hediye dağıttı.

RUPTLY | 28.12.2018 - 15:55..
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Noel Baba Musul'da

ABD işgaliyle başlayan ve halen bir savaş alanını andıran şehirde hayat yavaş yavaş normale dönme çabaları verse de, el yapımı patlayıcılar, mayınlar ve yaklaşık 8 milyon ton enkaz etrafta yatıyor.

Noel Baba Musul'da

İşgal, direniş, bombalı saldırılar, mezhep çatışmaları, El Kaide ve DEAŞ'ın ortaya çıkışı derken, saldırıların baş hedefi olan Iraklılar topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Noel Baba Musul'da VİDEO

ÇOCUKLARA NOEL HEDİYESİ

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçerken, az sayıda kalanların çocuklarına Noel Baba kılığına giren Iraklılar hediye dağıttı.

Noel Baba Musul'da

Noel Baba Musul'da

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