Nokia, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

HMD Global, Nokia cep telefonlarına işletim sistemi güncellemesi yapma konusunda diğer üreticilere göre biraz daha hızlı davranıyor. Şirket, Android 10 güncellemesini yine hızlı bir şekilde kullanıcılara sunarak diğer rakiplerinden önde olmak istiyor.

HMD Global, hangi Nokia telefonlarına Android 10 güncellemesinin geleceğini yayınladığı bir liste ise açıkladı. Diğer akıllı telefon üreticilerinin hâlâ Android 9 Pie güncellemesi dağıttığını düşünürsek, HMD Global, Nokia cep telefonları için Android 10 yol haritasını oldukça erken belirlemiş durumda.

ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK NOKIA TELEFONLARI

HMD Global, yayınlanma tarihlerinin ileride değişiklik gösterebileceğini belirterek, 2020 yılının ikinci çeyreğine kadar olan güncelleme yol haritasını açıkladı. İşte güncelleme alacak Nokia modelleri:

Nokia 7.1 - 2019 dördüncü çeyrek

Nokia 8.1 - 2019 dördüncü çeyrek

Nokai 9 PureView - 2019 dördüncü çeyrek

Nokia 6.1 - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)

Nokia 6.1 Plus - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)

Nokia 7 Plus - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)

Nokia 2.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları

Nokia 3.1 Plus - 2020 birinci çeyrek ortaları

Nokia 3.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları

Nokia 4.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları

Nokia 1 Plus - 2020 birinci çeyrek sonları

Nokia 5.1 Plus - 2020 birinci çeyrek sonları

Mokia 8 Sirocco - 2020 birinci çeyrek sonları

Nokia 2.1 - 2020 ikinci çeyrek

Nokia 3.1 - 2020 i kinci çeyrek

Nokai 5.1 - 2020 i kinci çeyrek

Nokia 1 - 2020 ikinci çeyrek

HMD Global'in 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra herhangi bir telefon için Android 10 güncellemesi yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor. Listede bulunmayan Nokia modellerine sahip kullanıcılar, şirketin listeyi güncellemesini beklemek zorunda kalacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.