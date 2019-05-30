Nokia ve Qualcomm 5G anlaşması imzaladı

5G teknolojisi için altyapı çalışmaları devam ederken, birçok akıllı telefon üreticisi de bu teknolojiden yararlanmak için kendi 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu üreticilerden biri de Nokia akıllı telefonlarını piyasaya süren HMD Global.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Qualcomm ve HMD Global, HMD Global’in Nokia markası altında ürettiği ve pazarladığı cihazları kapsayan doğrudan lisans anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Qualcomm, HMD Global'e 3G, 4G ve 5G tek modlu ve çok modlu cihazları geliştirmesi, üretmesi ve satması için patent lisansları verdi.

HMD GLOBAL VE QUALCOMM'DAN AÇIKLAMALAR

HMD Global CEO'su Florian Seiche, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her gün daha iyiye giden, gelişen telefonlar sunma isteğimiz bize yön veriyor. Bunun için, tüm dünyada sınıfının en iyisi iş ortaklarıyla yakın bir çalışma içindeyiz. Qualcomm ile yaptığımız iş birliği, pazara öncü yenilikler sunmamızı ve tüketicilere verdiğimiz sözü tutmamızı sağlıyor."

Qualcomm’un, HMD Global ile imzaladığı 3G, 4G ve 5G çok modlu lisans anlaşmaları ile ilgili Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Lisansları Departmanı Başkanı Alex Rogers, "5G'ye geçişin öncülüğünü yapan Qualcomm olarak, devrim yaratan 3G/4G/5G teknolojilerimizi HMD Global gibi orijinal malzeme üreticilerinin kullanımına sunmaktan ve tüm dünyada ilgi çeken ürünleri pazara çıkarmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

5G DESTEKLİ NOKIA TELEFONLAR YOLDA

Qualcomm ile HMD Global arasında yapılan söz konusu anlaşma, önümüzdeki aylarda 5G destekli yeni Nokia modellerinin geleceğinin de habercisi. Her ne kadar Nokia, 5G destekli akıllı telefon piyasaya sürmede diğer rakiplerinin biraz gerisinde kalsa da şirket, 5G pazarında diğer üreticilerle rekabet etmek istiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.