Nokia'dan 5G ve yapay zeka hamlesi: Hisseler uçuşa geçti

Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, ABD'li savunma sanayi devi Lockheed Martin ile ortaklık kurarak savaş alanları için özel modüler 5G sistemleri geliştirmeye başladı.

Bu stratejik hamle sayesinde şirketin hisseleri 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Yeni nesil teknoloji, ABD Savunma Bakanlığı standartlarına uygun olarak askeri araçlarda yüksek hızlı ve güvenli veri akışı sağlıyor.

Mart 2025'te temelleri atılan bu proje, Nokia'nın savunma sanayisindeki teknolojik ağırlığını her geçen gün artırıyor.

YAPAY ZEKA VE BULUT SİPARİŞLERİNDE REKOR

Şirket sadece 2026 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1 milyar avro değerinde yeni bulut sözleşmesi imzalayarak veri merkezi pazarında büyük bir ivme yakaladı.

Yapay zeka iş yüklerini karşılamak isteyen dev operatörler, Nokia'nın optik ağ çözümlerine yoğun talep gösteriyor.

HİSSELER FIRLADI

Nokia'nın faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 281 milyon euro seviyesine yükseldi.

Bu mali başarıyla birlikte şirket hisseleri 11,41 euroya ulaşarak yatırımcısına yıllık bazda yüzde 154 oranında kazanç sağladı.

Tüketici odaklı donanım işlerini elden çıkaran Nokia, sabit kablosuz erişim birimini satarak tamamen altyapı ve savunma odaklı bir yapıya bürünüyor.

Şirketin 2026 yılı sonunda toplam faaliyet karının 2,5 milyar euroya kadar ulaşması hedefleniyor.