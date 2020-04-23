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Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğani Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı.

Haber Merkezi |
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Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek

Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek

Türkiye koronavirüsle mücadelesini emin adımlarla sürdürürken, diğer yandan da normale dönüş çalışmalarını yapıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını açıkladı.

Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi.

Buna göre; bir yandan koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama, il il ve meslek gruplarına göre planlanacak.

4 SEKTÖRE ÖNCELİK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, “Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde, kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan ayrıca,  tarımın önemini vurgulayarak, kurmaylarına “Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın.” talimatı verdi.

Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek

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