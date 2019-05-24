Norveç Venezulea krizinde arabulucu olmaya çalışıyor

Norveç hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile muhalif lider Guaido arasında devam eden krizi çözmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz hafta iki tarafın da temsilcilerini ülkeye davet etmesinin ardından, ülke, ikinci bir görüşme ayarlamanın peşinde.

"NORVEÇ AYLARDIR ARABULUCU OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Maduro hükümet sözcüleri, olası bir müzakere öncesi ön görüşme niteliği taşıyan bu toplantılardan olumlu bahsederken, muhalif lider Guaido, Maduro temsilcilerinin geri adım atmaması halinde toplantıya katılmayabileceklerini duyurdu.

"Bunlar hiçbir şekilde müzakere değil. Bunlar Norveç’in aylardır süren arabulucu olarak faaliyete geçme teşebbüsleridir” diyen Guaido, Norveç hükümetinin diğer arabulucu devletler arasında sıyrılmaya çalıştığına değindi.

NORVEÇ BUNU HEP YAPIYOR

Fransız gazete Le Figaro da Norveç’in arabulucu olma çabalarını gündemine taşıdı.

Bu girişim, siyasi ve ekonomik gündemi her zaman steril olan Norveç’in ilk arabulucuk çabası da değil. Ülke, daha Filipinler, Balkanlar, Kolombiya, Sri Lanka ve Orta Doğu’daki barış görüşmelerinde de rol oynadı ve arabuluculuk yaptı.