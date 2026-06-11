Norveç'in Dünya Kupası menüsündeki "kahverengi peynir" nedir

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Norveç Milli Takımı, beslenme konusunda hiçbir detayı şansa bırakmıyor.

Norveç basınında yer alan bilgilere göre ekip, turnuva boyunca alışık olduğu beslenme düzenini koruyabilmek için ABD'ye 300 kilogram somon, 116 kilogram kahverengi peynir (Brunost), 6 bin portakal ve Norveç mutfağının önde gelen üç şefini götürdü.

Özellikle Norveç'in geleneksel lezzetlerinden biri olan kahverengi peynirin kafilede yer alması dikkat çekti.

Kahverengi peynir nedir

Süt şekeri karamelize edilerek üretilen ve tatlımsı aromasıyla bilinen Brunost, Norveç'in gastronomik simgelerinden biri kabul ediliyor.

Ülkede o kadar yaygın ki birçok Norveçli için günlük beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biri.

Brunost; peynir üretiminden kalan peynir altı suyunun (whey) süt ve krema ile birlikte saatlerce kaynatılmasıyla elde ediliyor.

Uzun kaynatma sırasında süt şekeri karamelize olur ve peynirin karakteristik kahverengi rengi ortaya çıkıyor.

Tadı ise tuzlu peynirlerden ziyade karamel, süt reçelimsi bir aromayı andırıyor.

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