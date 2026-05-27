Norveçli aile 4 yaşındaki çocuğu Hindistan'da bıraktı: Çocukluğum çalındı

Norveç’te yaşayan 33 yaşındaki Lassa, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda çocukluk yıllarında yaşadıklarını anlatarak yetkililere ve kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Lassa, ailesinin kendisini 4 yaşındayken Hindistan’a götürdüğünü ve vize sürelerinin dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam ettiklerini belirtti.

Yıllar boyunca Hindistan’da yaşadığını anlatan Lassa, babası ve kardeşlerinin zaman içinde ülkeden ayrıldığını, ancak kendisinin annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaldığını söyledi.

KAÇAK YAŞAM HAPİSTE SON BULDU

Bir süre sonra annesi ve kız kardeşinin vize sorunları nedeniyle tutuklandığını ifade eden Lassa, genç yaşta Hindistan’ın en büyük gecekondu bölgelerinden biri olan Dharavi’de tek başına yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Sokaklarda yaşadığını ve zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen Lassa, daha sonra babasının girişimleriyle Finlandiya Büyükelçiliği’nin kendisine yardım ederek ülkeden çıkışını sağladığını dile getirdi.

HİÇBİR EĞİTİM ALMADAN BÜYÜDÜ

Norveç’e döndüğünde ise hayatının normale dönmediğini belirten Lassa, çocukluğu boyunca hiç eğitim alamadığını vurgulayarak “Hayatım boyunca okula gitmedim. Şimdi sistem benden iş bulmamı ve düzen kurmamı bekliyor ama eğitimim yok” dedi.

Finlandiya Büyükelçiliği’nin reşit olmadan önce durumunu çocuk koruma kurumlarına bildirmediğini öne süren Lassa, “Ben 18 yaşın altındayken gerekli kurumlara haber verilmedi. Kimse sorumluluk almak istemiyor” ifadelerini kullandı.

SESİNİ DUYURMAK İÇİN VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI

Yaşadıklarını duyurabilmek için Norveç ve Finlandiya’daki medya kuruluşlarıyla iletişime geçtiğini söyleyen Lassa, sosyal medya kullanıcılarından da destek istedi. Eğitim almadan büyümenin hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Lassa, yaşadıklarının psikolojik ve sosyal sorunlara neden olduğunu anlattı.

Videoda hayatı boyunca büyük zorluklarla mücadele ettiğini anlatan Lassa, kamuoyundan hikayesinin paylaşılmasını ve yetkililerin yaşananlarla ilgili sorumluluk alması için yardım edilmesini istiyor.

33 yaşındaki Lassa YouTube'da "Unexpected Paths" kullanıcı adı ile hikayesini anlatarak kitlelere ulaşmaya çalışıyor.