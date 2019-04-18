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Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının, yüksek ihtimalle bir kısa devre nedeniyle çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 21:40..
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Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

Fransız polisinden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili yürütülen soruşturmanın, yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

Polis yetkilisi ayrıca, yapının halen içerisinde çalışmak için çok tehlikeli olduğunu ve güvenlik nedeniyle içeri girişlere izin verilmediğini söyledi.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu VİDEO

KISA DEVRE İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULMUŞTU

Daha önce Fransız medyası da tarihi yapıdaki yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı. Le Parisien gazetesi dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, renovasyon çalışmalarında kullanılan taşıyıcı mekanizmalarda oluşan bir kısa devre ihtimalinin öne çıktığını duyurmuştu.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu

12. yüzyılda inşa edilen Notre Dame Katedrali, pazartesi akşam alevler içinde kalmış, tarihi yapı yangından ağır bir şekilde hasarlı çıkmıştı.
Yangın nedeniyle çatısının 3'te 2'si yanan Notre Dame'ın, iki ana kulesi ise yangından kurtulmayı başarmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl içerisinde tarihi katedralin yeniden inşa edileceğini belirtirken, yeniden yapım çalışmaları için şu ana dek 1 milyar euroya yakın bağış toplandı.

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