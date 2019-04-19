Notre Dame yangınına müdahale eden robot itfaiyeci

Geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali'nde, büyük bir facianın önüne geçildi. Alevler ve çökme riski nedeniyle içeriye giremeyen itfaiye erleri, Colossus isimli bir yangın söndürme robotundan yardım aldı.

Uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu Colossus, itfaiye erlerinin ulaşamadığı iç kesimlere giderek yangına müdahale etti.

YARALILARI TAŞIYIP ENGELLERİ KALDIRABİLİYOR

Fransız teknoloji firması Shark Robotics tarafından inşa edilen Colossus, uzaktan kumandalı bir su pompası barındırıyor. 360 derece görüş, 25x zoom ve termal görüntüleme özelliklerine de sahip bu robot, her türlü zorlu koşullarla mucadele edebiliyor. 500 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen Colossus, aynı zamanda engelleri kaldırabiliyor ve yaralıları taşıyabiliyor.

DRONE'LAR DA KULLANILDI

Kameralarla donatılmış drone'lar, yangını havadan görüntüleyerek itfaiye ekibine yangının şiddeti, konumu ve nasıl yayıldığına dair veriler aktardı. Termal kameralara sahip drone'lar, aynı zamanda dumanlardan etkilenmeyerek alevlerin yerinin daha kolay tespit edilmesini sağladı.

Fransız itfaiye sözcüsü Gabriel Plus, drone'ların katedralin daha fazla hasar görmesini önlemede hayati bir rol oynadıklarını söyledi.

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