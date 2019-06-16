15 Nisan'daki yangında özellikle çatı katı ve bazı bölümlerinde büyük hasar oluşan Notre Dame kilisesinde dün ilk kez bir ayin gerçekleşti.

BEYAZ BARET DAĞITILDI

Paris Başpiskoposu Monsignor Michel Aupetit ve ayine katılan rahiplerin tamamına kilisede meydana gelebilecek güvenlik zaaflarına karşı beyaz baret dağıtıldı.

Notre Dame'da beyaz baretli ayin ViDEO

"BU KATEDRAL BİR İBADET YERİ"

30 kişinin katıldığı ayinin bitiminde bir konuşma yapan Başpiskopos, "15 Nisan'da binayı tahrip eden yangın, yalnızca toplum için değil, insanların yüreklerinde de bir duygu dalgası oluşturdu. Bu katedral bir ibadet yeri, tek ve gerçek amacı bu.” diye konuştu.