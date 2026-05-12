Now Tv dizisi için karar verildi: İşte ekranlara veda edeceği tarih

NOW TV’nin sevilen dizisi "Halef: Köklerin Çağrısı" için sezon finali kararı verildi.

Most Productions imzası taşıyan ve Şanlıurfa’nın etkileyici atmosferinde çekilen dizi, izleyicilerine kısa bir mola vermeye hazırlanıyor.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı yapım, yeni bir plan değişikliği yaşanmazsa 35. bölümüyle sezon arası verecek.

33.BÖLÜM ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu perşembe 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan sevilen dizi, önümüzdeki hafta kutlanacak olan bayram tatili nedeniyle yayınına kısa bir ara verecek.

Yeni sezonda da devam edeceği kesinleşen yapımda, sezon finali öncesinde ve final bölümünde ana kadrodan önemli isimlerin hikayeye veda edeceği öğrenildi.