NSU davasında 8 Türk’ün öldürüldüğü örgüte yardım eden sanık serbest bırakıldı

Almanya’da yıllarca ülke gündemini sarsan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) davasında yeni bir gelişme yaşandı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben’in cezasının üçte ikisini tamamlamasının ardından tahliye edildiği bildirildi.

Alman makamları, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılan Wohlleben’in belirli denetim mekanizmaları kapsamında izlenmeye devam edeceğini açıkladı.

NSU İÇİN SİLAH TEMİN ETMİŞTİ

Ralf Wohlleben, NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un cinayetlerde kullandığı Ceska 83 tipi silahın temin edilmesinde rol almakla suçlanıyordu.

Mahkeme, Wohlleben’i örgüte yardım ve yataklık suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Söz konusu silahın, göçmen kökenli 9 kişinin öldürülmesinde kullanıldığı belirtilmişti.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 51 yaşındaki sanığın cezasının önemli bölümünü tamamlamasının ardından tahliye edildiği doğrulandı.

NSU DAVASI ALMANYA’DA DERİN İZLER BIRAKTI

NSU terör örgütü, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında gerçekleştirdiği saldırılarla ülke tarihinin en ağır aşırı sağ terör dosyalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Örgüt, 8’i Türk olmak üzere toplam 10 kişiyi öldürmüş, çok sayıda bombalı saldırı düzenlemiş ve banka soygunları gerçekleştirmişti.

NSU’nun varlığı ve cinayetlerle bağlantısı, 4 Kasım 2011’de örgüt üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un bir karavanda ölü bulunmasının ardından ortaya çıkmıştı.

DAVANIN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

2013 yılında başlayan ve 5 yıldan uzun süren NSU davasında Ralf Wohlleben, örgüte sağladığı lojistik destek nedeniyle en önemli sanıklardan biri olarak görülüyordu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 11 Temmuz 2018’de açıkladığı kararda, örgütün hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar ise çeşitli sürelerde hapis cezası almıştı.

Wohlleben’in serbest bırakılması, özellikle kurban yakınları ve insan hakları çevrelerinde yeniden tartışma yarattı.

NSU’NUN HAYATTAKİ TEK ÜYESİ İÇİN DE TAHLİYE TARTIŞMASI

Örgütün hayattaki tek üyesi olan Beate Zschäpe’nin de cezaevi sürecine ilişkin yeni girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Zschäpe’nin, aşırı sağcılıktan uzaklaşmayı hedefleyen rehabilitasyon programına dahil olduğu ve ilerleyen süreçte erken tahliye ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

Kasım 2026’da yapılması planlanan duruşmada Zschäpe’nin durumunun yeniden ele alınabileceği ifade edilirken, dava Almanya’da aşırı sağ tehdidi ve devlet kurumlarının ihmalleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.