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Nüfus müdürlükleri, randevusuz müracaat almayacak

Zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının, randevusuz yapılmaması kararlaştırıldı.

AA | 17.03.2020 - 17:07..
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar aldı.

Karara göre; zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının yarından itibaren randevusuz alınmayacağı bildirildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE KORONA ÖNLEMİ

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, koronavirüsle etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtildi.

Nüfus müdürlükleri, randevusuz müracaat almayacak

RANDEVULU İŞLEM SÜRESİ ARTIRILDI

Randevu sisteminde yapılan düzenlemeyle, biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresinin 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısının, 40 bine düştüğü bildirildi.

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