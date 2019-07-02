Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı göndermenin yolu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar oldukça pratik olsa da herhangi bir kişiye mesaj gönderebilmeniz için o kişinin numarasının rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor. Rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar WhatsApp kişileriniz arasında görünmediği için uygulama üzerinden mesaj atamıyorsunuz.

Ancak bir kişiye yalnızca birkaç WhatsApp mesajı göndermek için onu rehberinize eklemek bazı durumlarda can sıkıcı olabilir. Bu nedenle numarayı rehbere eklemeden WhatsApp mesajı göndermek sizin için daha pratik olacaktır.

Herhan bir numarayı rehberinize eklemek zorunda kalmadan WhatsApp aracılığıyla mesaj göndermek için şu basit yöntemi uygulamanız gerekiyor.

api.whatsapp.com/send?phone=90XXXXXXXXXX

1. Yukarıdaki adresi kopyalayın ve mobil internet tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın, XXX yazan yerlere ise mesaj göndermek istediğiniz telefon numarasını yazın. Örnek: api.whatsapp.com/send?phone=90540000000

(Adresi kopyalayamazsanız el ile tarayıcı adres çubuğuna yazmanız gerekiyor)

2. Ardından tarayıcınızda yukarıdaki gibi bir sayfa açılacak. Mesaj butonuna tıkladığınızda WhatsApp uygulamasına yönlendirileceksiniz ve adresin sonuna numarasını yazdığınız kişiye mesaj atabileceksiniz.





KENDİ KENDİNİZE MESAJ ATIN

Yukarıdaki yöntemi kullanarak, yani numara kısmına kendi numaranızı yazarak kendi kendinize de mesaj gönderebilirsiniz. Bu sayede kısa notlar, linkler ve fotoğrafları başkalarına göndermeden uygulamayı not defteri olarak da kullanabilirsiniz.

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