Nur Fettahoğlu: Şanslı insanlardanım

Kıbrıs'taki bir üniversite söyleşisine oyuncu Nur Fettahoğlu'nu konuk etti. Öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Fettahoğlu, söyleşide öğrencilerle oyunculuk deneyimlerini paylaşarak, soruları yanıtladı.

"OYUNCULUK HEP İÇİMDE VARDI"

Dizi ve sinema oyuncusu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fettahoğlu, "Hayatım boyunca hep oyuncu olmak istemiştim. Çocukluğumda da sürekli bir metin alıp kardeşimle birlikte onun skeçlerini yapardık. Oyunculuk hep içimde vardı hayallerime koştum ve oyuncu oldum" dedi.

"ŞANSLI BİR İNSANIM"

Öğrencilere mesleğe nasıl başladığını anlatan oyuncu, öncesinde bir bankada çalıştığını ve oradan ayrıldıktan sonra da borsa muhabiri olduğunu ifade etti. Muhabirlik yaparken bir menajer ile tanıştığını ve bu sayede oyunculuğa adım attığını dile getiren Fettahoğlu, "Hep oyuncu olmak istiyordum ama o şans önüme sunulmasaydı belki oyuncu olamayacaktım. Şanslı insanlardanım. Dilerim hepiniz hayallerinize ulaşırsınız" diye konuştu.

Oyunculuk hayatında hasta bir kadını canlandırmak istediğini söyleyen Fettahoğlu, "Onlara siz güçlüsünüz ve her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hangi hastalık olursa olsun siz kendinizi var edebilirsiniz mesajını vermek istiyorum" dedi.