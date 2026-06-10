Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da yaşadığı ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bir süre tedavi gördü.

Hastaneden çıktıktan sonra görüntülenen İbrahim Tatlıses'in saçlarının beyazlaşmış oluşu ve bitkin hali hayranlarını üzmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının Ankara'da yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NUREDDİN NEBATİ ZİYERETTE BULUNDU

Öte yandan AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret ettiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"SEVGİLİ URFALI BAKANIM..."

Ziyaretten fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nurettin Nebati’ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum." notunu düştü.

YAYINDA VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLMUŞTU

Doç. Dr. Nureddin Nebati, 2 Aralık 2021 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Nebati, 21 Aralık 2021'deki TRT Haber canlı yayınında döviz kurundaki hareketlilikle ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem olmuştu.

AK Partili vekil, sunucuya dönerek "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.