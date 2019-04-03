Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Rol aldığı “Gülperi” dizisinin gidişatından mutlu olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir birlikte olduğu Kocabay ile evlenecekleri haberleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını da söyledi.

"BENİMLE EVLENMEN LAZIM"

Yeşilçay, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim” diye konuştu.