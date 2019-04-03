taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5971
Euro
6.28525
Altın
1292.435
Borsa
93533.12
Gram Altın
232.683

Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'dan nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Rol aldığı “Gülperi” dizisinin gidişatından mutlu olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir birlikte olduğu Kocabay ile evlenecekleri haberleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını da söyledi.

Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

"BENİMLE EVLENMEN LAZIM"

Yeşilçay, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim” diye konuştu.

Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

Nurgül Yeşilçay: Aşkım bana şarkı yazdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

62
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

95
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

161
Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

91
Otomobil satış rakamları

Otomobil satış rakamları

46
YSK'de olağanüstü toplantı

YSK'de olağanüstü toplantı

119
TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir