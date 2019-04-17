Nurgül Yeşilçay: Çocuklarımı ben seçerim

Şimdilerde Gülperi dizisiyle ekrana gelen Nurgül Yeşilçay, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti.

"İYİ OYNAMALARI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

“İkinci Bahar” dizisinde Türkan Şoray’ın kızı rolüyle oyunculuğa başlayan Nurgül Yeşilçay, kendi çocuğu olarak ünlenen genç oyunculara desteğini anlattı: “Dizilerde çocuklarımı canlandıracak oyuncular seçilirken orada olurum. Onlara çocuklarım değil meslektaşlarım olarak yaklaşırım. İyi oynamaları için gerekirse 20 tekrar çekerim. Şu anki projede de yetenekli üç çocuğum var: Burak Dakak, Aleyna Özgeçen ve Emir Özyakışır. Karşılarında etkilenmemek imkansız.”







