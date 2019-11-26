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Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi, çöp yüzünden kaçtı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 10:32..
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Londra'da okuyan oğlu Nejat için sürekli İngiltere'ye giden Nurgül Yeşilçay, sokaktaki çöplerden rahatsız oldu.

LONDRA'NIN ÇÖPLERİ NURGÜL'Ü GERDİ

Şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrayan Yeşilçay, Londra sokaklarındaki o kötü görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

"BENİM ÇÖPSÜZ FOTOĞRAFIM OLMACAK MI?"

Her gittiğinde şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz? Benim bir artistlik fotoğrafım olmadı şu Londra'da ya." diye tepki gösterdi.

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

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