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Nurgül Yeşilçay: Karantinada çocukları zapt etmek zor

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 12:48..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Nurgül Yeşilçay'ı da eve kapattı. İngiltere'de okuyan oğlu Osman Nejat'ı da Türkiye'ye getiren Yeşilçay, karantina günlerinde evde nasıl vakit geçirdiğinden bahsetti.

Evde sürekli temizlik ve yemek yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, sevenlerine tavsiyelerde bulundu.

İşte Nurgül Yeşilçayın’ açıklamaları:

"Resim yapıyoruz, Osman Necat da geldi İngiltere’den. Sağlık Bakanlığı açıklama yapar yapmaz okuluna mail attım. 2 haftadır karantinadaydı evde.

"ÇOCUKLU ANNELERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Sevdiklerim yanımda resim yapıyorum. Temizliğe sardım, yemek yapıyorum. Çocuklu annelere çok üzülüyorum, çocukları zapt etmek zor, önereceğim şey boyama yaptırsınlar. Başka türlü çocukları zapt etmek çok zor.

Ben doğduğumdan itibaren resim yapıyorum, o yönde eğitimler aldım. Lise zamanı bir çocuğa aşık oldum şimdi adını bile hatırlamıyorum. Çocuk tiyatrocuydu… Tiyatro ile ilgili bir şeylerden bahsediyordu alakam yoktu. Sonra tiyatro sınavına girdim böylece oyuncu oldum. Hiç karşılaşmadık sonrasında ben İzmir’deydim okul için Eskişehir’e geldim. Bir daha görmedim o çocuğu."

Nurgül Yeşilçay: Karantinada çocukları zapt etmek zor

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