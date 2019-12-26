Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer’le Kuruçeşme’de görüntülendi. Oyuncu, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi.

"HER YERİME YAPTIRDIM"

İlk kez bir operasyondan memnun kaldığını söyleyen Yeşilçay, “Bu zamana kadar yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım ‘Hollywood yanağı’ değil. Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım.” dedi.