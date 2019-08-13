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Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum tatilinde

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 17:09..
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Bodrum Gündoğan’da bir otelin iskelesinde sevgilisi ile görüntülenen Nuri Alço, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"BU BODRUM ESKİ BODRUM DEĞİL"

Alço, sevgilisi ile birlikte jetskiye de bindi. Uzun süre denizi tadını çıkaran ünlü oyuncu, daha sonra oteline geri döndü. Alço, "Bu Bodrum eski Bodrum değil. 1970'lerde ilk kez gelmiştim, o zamandan bu zamana çok şey değişti" dedi.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Öte yandan, sevgilisiyle birlikte lahmacun yiyip gazoz içen Alço'nun sevgilisine evlilik teklifi yaptığı öğrenildi.

Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum tatilinde

Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum tatilinde

Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum tatilinde

Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum tatilinde

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