Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

31 Mart seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerden biri de Mardin'di. Nusaybin ilçesinde yaşayanların seçimi yeniden HDP oldu.
YAPILAN YATIRIMLAR ELDE KALDI
Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikatlar kurduğu dönemde teröristler tarafından düzenlenen saldırılar sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde evler yıkıldı. Devletin yaptığı yardımlarla Nusaybin adeta yeniden doğdu.
NUSAYBİN YİNE HDP'YE ÇALIŞTI
Terör mağdurlarına sıfır evler teslim eden devlet, bölgeye yaptığı yatırımların ardını arkasını kesmedi.
Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı Nusaybin'de HDP yüzde 77 oranına sahip olurken AK Parti yüzde 18'de kaldı.