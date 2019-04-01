taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53505
Euro
6.241
Altın
1295.42
Borsa
93944.49
Gram Altın
230.864

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

Hendek operasyonlarının ardından devletin hamlesiyle adeta yeniden doğan Nusaybin'in tercihi yine HDP oldu.

AA | 01.04.2019 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

31 Mart seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerden biri de Mardin'di. Nusaybin ilçesinde yaşayanların seçimi yeniden HDP oldu.

YAPILAN YATIRIMLAR ELDE KALDI

Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikatlar kurduğu dönemde teröristler tarafından düzenlenen saldırılar sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde evler yıkıldı. Devletin yaptığı yardımlarla Nusaybin adeta yeniden doğdu.

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

NUSAYBİN YİNE HDP'YE ÇALIŞTI

Terör mağdurlarına sıfır evler teslim eden devlet, bölgeye yaptığı yatırımların ardını arkasını kesmedi.

Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı Nusaybin'de HDP yüzde 77 oranına sahip olurken AK Parti yüzde 18'de kaldı.

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

1
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda açıklaması

251
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

143
Hollanda polisinden Türk vatandaşlarına şiddet

Hollanda polisinden Türk vatandaşlarına şiddet

371
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

350
Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

729
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

550
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir