Nusaybin'de seçimleri HDP kazandı

Almanya’nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik cezaları arttırma kararı alındı. Yere sigara izmariti ve kağıt mendil atmanın cezası 75, sakız atmanın cezası ise 100 euro’ya yükseldi.

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Kendi yaptığı uçak ile uçmaya kalktı, polis yakaladı

Pakistan’da bir adam, kendi imal ettiği uçakla deneme uçuşu yapacağı sırada polis tarafından durduruldu. Polis, hiçbir evrakı ve ‘uçuş izni’ olmayan adamın uçağına el koydu.