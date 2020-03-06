Nusret Gökçe'den

Salt bae hareketi ile dünya çapında ünlenen restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe annesiyle fotoğrafını paylaşıp Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Gökçe, ayrıca kadınları restoranına davet etti.

"BU BENİM ANNEM"

İşte Nusret Gökçe'nin mesajı: "Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim.





"KADINLARI BEKLİYORUM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun."