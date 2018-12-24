Nusret Gökçe'nin aile fotoğrafı

Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe'nin bu fotoğrafına yorum yağdı.

Nusret Gökçe, daha önce de doğduğu evin fotoğrafını paylaşmış ve altına 'Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev' notunu düşmüştü.

"BU HEPİMİZİN MARKASI"

Çocuk yaşta iş hayatına atılan Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı; "1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve Karsınızda bir dünya markası. Hepimizin markası hepimizin başarısı."