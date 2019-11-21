'Saltbea' hareketiyle dünya geneline adını duyuran ve New York, Dubai gibi metropolllerde mekan açan ünlü kasap Nusret, sosyal medyada da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SOSYAL MEDYA UZMANINA 2O BİN TL

Boş zamanlarını spor ayıran ve en büyük hobisi kas yapmak olan Nusret, antrenmanlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı çok seviyor. En son spor salonuna siyah slip bir külotla gelen Nusret, ayık 20 bin TL'ye tuttuğu sosyal medya uzmanına son videolarını paylaştırdı.

Slip küloduyla salonda değişik hareketler yapan Nusret, antrenmanın sonunda pilates topuyla verdiği pozla güldürdü.

Nusret slip küloduyla sporda ViDEO