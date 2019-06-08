Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi dönüşü uçakta Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Nusret, hedefinde Los Angeles olduğunu dile getirdi.

"400 DOLARA ÇALIŞIYORDUM"

Nusret, açıklamaların devamında, “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” ifadelerini kullandı

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