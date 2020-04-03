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Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu

Aşçı Nusret Gökçe, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını sordu. İkilinin konuşması izleyenleri gülümsetti.

Haber Merkezi |
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Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu

Doktor Mehmet Öz, karantinadaki çiftlere özel 'seks yapın' tavsiyesinde bulundu.

Öz'ün bu önerisi günlerce konuşuldu.

'Salt bae' lakaplı Nusret Gökçe de, Instagram canlı yayınına ABD'de görev yapan Türk doktoru aldı.

"EVDE SEKS YAPIN DİYORSUNUZ DA..."

Beklenenin üzerine Nusret, doktor Öz'e "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" diye sordu.

Bunun üzerine Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtamalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz." dedi.

Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu ViDEO

"EĞLENEREK HASTALAN"

Mehmet Öz, konuştuğu meslektaşlarının da kendisine hak verdiğini belirterek, "Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan." ifadelerini kullandı.

Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu

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