NVIDIA ekran kartı kullananlar dikkat: Kritik bir güvenlik açığı keşfedildi

NVIDIA, Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışan ekran kartı sürücüleri için kritik bir güvenlik bülteni yayınladı.

Şirket; GeForce RTX, Quadro, Tesla ve NVS sürücülerini etkileyen yüksek önem dereceli tehlikeleri ayrıntılarıyla paylaştı.

Söz konusu güvenlik açıkları sistemlerde hizmet reddi, ayrıcalık yükseltme, veri manipülasyonu ve kod yürütme gibi ciddi riskler barındırıyor.

Bu tehlikeli durum Maxwell, Volta ve Pascal mimarisine sahip eski grafik işlemcileri de dahil olmak üzere çok geniş bir donanım ailesini kapsıyor.

ÇÖZÜM İÇİN GÜNCEL SÜRÜCÜ ŞART

Kritik hatalar, 28 Nisan 2026'da çıkan GeForce Game Ready Driver 596.36 ve daha yeni sürümlerle tamamen kapatıldı.

Eski GeForce GTX donanımı kullanan oyuncuların ise güvenliği sağlamak adına 582.53 veya daha güncel bir sürüme geçiş yapması gerekiyor.