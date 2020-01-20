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Nvidia'nIn yeni ekran kartları: RTX 3070 ve RTX 3080

Nvidia'nın üzerinde çalıştığı yeni ekran kartları RTX 3070 ve RTX 3080 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 17:03..
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Nvidia, üst seviye RTX 20XX serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi. Şimdilerde üst düzey RTX30XX serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını mart ayında kullanıcılarla buluşturacak.

Nvidia, Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamasa da bazı özellikler şimdiden ortaya çıktı.

ampere

RTX 3070 VE RTX 3080

GA104 ve GA103 çekirdek kodlarına sahip RTX 3070 ve RTX 3080 grafik kartları, Ampere mimarisinin ilk ürünleri olacak. 10/20GB GDDR6 VRAM kapasitesine sahip RTX3080;  3480 akış işlemcisi, 60 adet SM ve 320 bit video belleği ile satışa çıkacak.

RTX 3070 ise 8/16GB GDDR6 VRAM, 3072 akış işlemcisi ve 256 bit video belleği ile kullanıcılarla buluşacak.

7nm üretim mimarisine sahip olacak yeni ekran kartlarının kim tarafından üretileceği henüz bilinmese de bu ismin Samsung olacağı gelen haberler arasında.

IŞIN İZLEME DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Nvidia'nın RTX 20 serisinde kullandığı ışın izleme teknolojisi, RTX 30 serisi kartlarda da yer alacak. Ancak bu teknolojinin, nasıl bir iyileştirmeyle karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor.

nvidia

Nvidia'nın RTX satışlarından beklediği geliri elde edemediğini, haberimizin başında söylemiştik. Şirket, bu nedenle yeni RTX ekran kartlarında daha uygun fiyatlandırma yoluna gidebilir. Ancak yine de yeni RTX 30 serisinin daha uygun fiyatlı olacağını söylemek oldukça zor.

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Nvidia'nIn yeni ekran kartları: RTX 3070 ve RTX 3080

Nvidia'nIn yeni ekran kartları: RTX 3070 ve RTX 3080

Nvidia'nIn yeni ekran kartları: RTX 3070 ve RTX 3080Nvidia'nIn yeni ekran kartları: RTX 3070 ve RTX 3080

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