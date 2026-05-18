NYT: İsrail'in Irak'ta 2 gizli askeri üssü var

ABD merkezli New York Times, İsrail'in Irak'ta ikinci bir gizli üssü olduğunu iddia etti.

Iraklı bir çobanın üsse yaklaşması sonucunda öldürülmesiyle ortaya çıktığı iddiası, daha önce kamuoyuna yansıdı.

New York Times'ın haberinde, Irak'ın batı çöllerinde yer alan 2 üssün, İran'a karşı saldırılarda kullanılmak üzere kurulduğu belirtildi.

2025'TEKİ SALDIRIDA DA KULLANILDI

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, üsler 2024'ün sonlarında inşa edilmeye başlandı.

Iraklı güvenlik kaynakları, inşalarının 1 yıldan uzun süre önce tamamlandığını öne sürdükleri üslerin, hem 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılarda hem de Haziran 2025'te İran'a 12 gün süren saldırıda kullanıldığını söyledi.

İRAN'A MESAFEYİ KISALTMAK İÇİN KULLANILDI

Üslerin temel amacı, İsrail uçaklarının İran'daki hedefleri vurmak için katedecekleri mesafeyi kısaltmak olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, ayrıca her iki üssün de İran'a saldırılar sırasında hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tedavi sağlamak için de kullanıldığını ifade ediyor.

NYT'ye konuşan Iraklı bir general, üssün ABD'liler tarafından kullanılmadığını teyit ettiklerini belirterek İsrail'e ait olduklarını anladıklarını aktardı.

IRAK MAKAMLARI TESPİT EDEMEDİ

Iraklı 2 güvenlik yetkilisi, İran'a hem geçen yıl yapılan hem de 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda ABD'lilerin, kendi uçaklarını korumak için Irak birimlerini radarlarını kapatmaya zorladıklarını ve bu durumun da Irak makamlarının İsrail'in üs inşaatlarını tespit edememesine neden olduğunu iddia etti.

İSRAİL YALANLAMADI

İsrail'den, Irak'taki üslerin varlığını yalanlayan herhangi bir açıklama yapılmadı.