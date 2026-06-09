O çatışmada 'Narin Güran’ın akrabaları' yoktu!

Diyarbakır Sur’a bağlı Çarıklı köyünde Cuma günü (5 Haziran) yaşanan, 6 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldığı silahlı çatışma, medyada geniş yer buldu.

Bir benzerini basit bir asayiş olayı olarak görüp geniş yer ayırmayacak olan medyanın bu kavgaya bu kadar ilgi gösterme nedeni ise haberlerin başlıklarına yansıdı.

Haberlerin çoğunda, çatışan taraflardan birinin, 21 Ağustos 2024 tarihinde öldürülen 8 yaşındaki “Narin Güran’ın akrabaları olduğu” belirtiliyordu.

Üstelik de haberlerin bu unsuru, “iddiaya göre” gibi kalıplar da kullanılmaksızın kesin bir bilgiymiş gibi ve genelde de başlıktan verildi. Hatta daha sonradan silinen bazı haber başlıklarında, olayda bir kişinin öldüğü bile duyuruldu.

Kavganın diğer tarafında ise Narin cinayeti davasında Narin’in aile üyelerinden olmayan tek sanık olan Nevzat Bahtiyar’ın aile üyeleri bulunuyordu.

Çarıklı köyündeki çatışma, Narin cinayetinin faili olarak birbirini gösteren iki ailenin kavgası olduğu iddiasıyla sosyal medyada da geniş ilgi gördü.

GÜRAN AİLESİ DEĞİL KAYA AİLESİ

Peki gerçekten ‘haber’lerin “iddia ettiği” gibi çatışma, “Narin Güran’ın akrabaları” ile “Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları” arasında mı çıktı?

Olayın bir tarafındakilerin Nevzat Bahtiyar’ın aile üyeleri olduğu doğru.

Ancak çatışmanın diğer tarafındakiler, “Narin Güran’ın akrabaları” değil.

Çatışmanın diğer tarafında, Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar’ın ailesi olan Kaya Ailesi bulunuyor.

Aynı zamanda Narin’in cinayetinin müşterek faili olarak aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay’ın onamasıyla kesinleşen cezaevindeki amcası Salim Güran’ın eşi Melek Güran da Kaya Ailesi'ne mensup.

BERBERDE 3 ÇOCUĞUN DÖVÜLMESİYLE BAŞLADI

Peki çatışma neden ve nasıl çıktı?

Silahlı çatışmaya giden gerilim, 5 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde Çarıklı köyündeki berber dükkanında başladı.

Saç kestirmek için berber dükkanına giden Kaya Ailesi'nden 18 yaşın altındaki 3 çocuk, o köyde ikamet etmekte olan Bahtiyar Ailesi mensuplarıyla karşılaştı.

Nedeni bilinmeyen bir meseleden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Bahtiyar Ailesi mensupları, üç çocuğu darp etti.

Olay sırasında Bahtiyar Ailesi mensuplarından biri havaya ateş açtı.

Aldıkları darbeler nedeniyle Kaya Ailesi'nden 15-16 yaşlarındaki üç çocuk da hastaneye kaldırıldı.

YAŞLI ADAMIN KAFASINA DEMİR SOPAYLA VURULDU

Aynı gün berber dükkanındaki darp olayından kısa bir süre sonra Kaya Ailesi'nin büyüklerinden Rukbettin Kaya, Çarıklı köyünde bir kahvede oturduğu sırada karşılaştığı Bahtiyar Ailesi mensuplarına, ailesinden 15-16 yaşlarındaki 3 çocuğu darbedilmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Bahtiyar Ailesi mensuplarının da Rukbettin Kaya’ya karşılık vermesi üzerine çıkan tartışma sonucunda Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Vecdin Bahtiyar’ın 18 yaşın altındaki oğlu M.B., yaşlı adamın kafasına demir sopayla vurdu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Yaşı 70’e yakın Rukbettin Kaya’nın kafasına demir sopayla vurularak yarılması üzerine önce kahvede bulunanlar, ardından da Çarıklı’da bulunan diğer Kaya Ailesi mensupları, Bahtiyar Ailesi üyelerinin üzerine yürüdü.

İki aile arasında çıkan olaylarda, her iki taraftan da silah çekenler oldu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Başına demir sopayla vurduğu Rukbettin Kaya’yı yaralayan ve çatışmanın da çıkmasına neden olan Nevzat Bahtiyar’ın yeğeni M.B., kavga sırasında da çevredeki bir evin balkonundan pompalı tüfekle Kaya Ailesi mensuplarına doğru ateş etti.

NEVZAT BAHTİYAR’IN YEĞENİNE EV HAPSİ

Çatışmayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nevzat Bahtiyar’ın bir oğlu ile yeğeni M.B.’nin de aralarında olduğu, 4’ü 18 yaşın altında bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan M.B. dahil 2’si ev hapsiyle serbest kalırken, diğer 12 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ADLİYEDEN ÇIKARKEN RUHSATSIZ SİLAHLAR YAKALANMIŞTI

Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne çuval içerisinde sakladığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’ın aile üyeleri, nisan ayında da kriminal bir olayla gündeme gelmişti.

Cinayet davasında “suç delillerini gizleme” suçlamasıyla aldığı 4 yıl 6 aylık cezanın Yargıtay tarafından düşük bulunarak bozulması sonucu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar hakkında, 16 Nisan günü “cinayete yardım” suçlamasıyla 17 yıl hapis cezası verildi.

Aynı gün karar duruşmasının ardından Diyarbakır Adliyesi’nde duruşmayı izleyen Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar’ın da aralarında olduğu 3 Bahtiyar Ailesi mensubunun adliyeden ayrılırken kullandıkları aracı arayan polis ekipleri, araçta 2 ruhsatsız tabanca yakaladı.

Olayla ilgili İbrahim Bahtiyar tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran hakkında “çocuğu öldürmeye iştirak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce onandı.

Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yeniden yargılama süreci sonunda “cinayete yardım” suçundan verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Suçluyu kayırma yönünden görülen ve çoğu Güran Ailesi mensuplarından olan 15 sanıklı davada ise verilen cezalar istinaf mahkemesince bozulmuş, davada yeniden yargılama kararı verilmişti.

Yargıtay tarafından cinayet davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran hakkında verilen cezalar onanmış olmasına rağmen kamuoyunda kararla ilgili tartışmalar devam ediyor.