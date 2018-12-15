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Obamacare iptal edildi

Obamacare olarak tanınan 'Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası'(ACA) geçersiz oldu.

AA | 15.12.2018 - 14:11..
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ABD'de federal yargıç, halk arasında "Obamacare" olarak tanınan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) anayasal olarak geçersiz olduğuna hükmetti.

Obamacare iptal edildi

ACA GEÇERSİZ OLDU

Teksas eyaletinde Bölge Yargıcı Reed O'Connor, 55 sayfalık kanaat yazısında, ABD'de geçen yıl yapılan vergi kesintisi yasasının, sigorta teminatı için cezayı ortadan kaldırarak "Obamacare"in anayasal dayanağına darbe vurduğunu, dolayısıyla ACA'nın geçersiz olduğunu kararlaştırdı.

"AMERİKA İÇİN HARİKA BİR HABER"

ABD Başkanı Donald Trump, kararı "Amerika için harika bir haber" olarak değerlendirdi. Kararın yüksek ihtimalle ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürüleceği belirtiliyor.

Obamacare iptal edildi

32 MİLYON KİŞİ SİGORTASIZ KALABİLİR

Trump, geçen yıl Kongre'den geçen ve ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren yasa ile Obamacare'i teknik olarak iptal ettiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, seçim kampanyası sırasında da "Obamacare"i iptal etmeyi vadetmişti. "Obamacare"in iptalinin ABD'de 32 milyon kişinin daha sigortasız kalmasına yol açabileceği ifade ediliyordu.

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