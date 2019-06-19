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Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti

Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı.

İHA | 19.06.2019 - 00:00..
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Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obezite, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.  Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

HELİOKPTERLE TAŞINDI

Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar kullanılarak hastaneye kaldırılamayacağının sosyal medyada yayılması üzerine Pakistan ordusu harekete geçti.Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti

Görevli askerler Hasan’ı almak için bölgeye askeri helikopter gönderirken, obezite hastasının evden çıkabilmesi için evin bir dış duvarı yıkıldı.

Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti VİDEO

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Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti

Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti

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