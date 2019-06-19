Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obezite, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

HELİOKPTERLE TAŞINDI

Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar kullanılarak hastaneye kaldırılamayacağının sosyal medyada yayılması üzerine Pakistan ordusu harekete geçti.

Görevli askerler Hasan’ı almak için bölgeye askeri helikopter gönderirken, obezite hastasının evden çıkabilmesi için evin bir dış duvarı yıkıldı.

Obezite hastası adam hastaneye helikpoterle gitti VİDEO