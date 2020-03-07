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Oda arkadaşının gözlerini oyan kadının cinayeti çıktı

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Sultan Güner'in 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastasının, 5 yıl önce de babaannesini öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA | 07.03.2020 - 14:51..
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Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K. (36), 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi 57 yaşındaki Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu.

8 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı.

Oda arkadaşının gözlerini oyan kadının cinayeti çıktı

N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

BABAANNESİNİ BALTAYLA PARÇALADI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü 85 yaşındaki babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi.

Oda arkadaşının gözlerini oyan kadının cinayeti çıktı

BAŞKA HASTANIN DA GÖZLERİNİ OYMAYA ÇALIŞTI

Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.'nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Oda arkadaşının gözlerini oyan kadının cinayeti çıktı

Oda arkadaşının gözlerini oyan kadının cinayeti çıktı

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