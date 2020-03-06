Libya'da şehit olan MİT görevlisinin cenaze törenine ilişkin haber yayınlayan Oda TV'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan Hülya Kılınç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararlarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da harekete geçti ve Oda TV'ye erişim engeli getirdi.

İŞTE KAPATMA KARARI

BTK'nın internet sitesinde yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır."

YAYIN YÖNETMENİ DE İFADE VERECEK

Terkoğlu ve Kılınç’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ı da ifadeye çağırdı.

Yayınına YouTube'dan devam eden Oda TV, avukatının açıklamasını paylaştı.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLATILDI

Avukat, "Bugün Oda TV'nin erişime engellenmesi kararıyla ilgili itiraz sürecinin başlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndayız." diyerek itiraz başvurusu yapılacağını açıkladı.

ENSONHABER DİYOR Kİ



Oda TV'nin direkt kapatılması medya iletişimi açısından bir faciadır. Medya tek sesli hale getirilerek susturulamaz. Tehditle hiçbir konuda özgün fikrini söyleyemeyecek hale getirilen medya kimseye bir fayda sağlamaz. Söz konusu içeriğe engel getirilmesi ve bu haberi hazırlayanlar hakkında gerekli hukuki soruşturmanın yapılması meşru bir durumdur. Bir MİT çalışanını deşifre etmek ve devletimizin gözbebeği istihbarat kurumu MİT'i sıkıntıya sokmak elbette büyük bir suçtur ve sorumluları hakkında gereken de derhal yapılmalıdır. Gazetecilerin daha önce de defaatle belirttiğimiz üzere SUÇ İŞLEME LÜKSLERİ YOKTUR! Ancak burada haberi yapan gazeteciler ve haber cezalandırılacağı yerde direkt olarak ODA TV'yi kapatmak zamanın ruhuna ters ve son derece üzücü bir uygulamadır. Bu yanlış karardan bir an evvel dönülmesi dileğiyle..